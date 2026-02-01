守護神返り咲きを狙うＤｅＮＡの山崎康晃投手が１日、沖縄・宜野湾キャンプの初日からブルペンで約５０球を投げ込んだ。西武から移籍の古市尊捕手を座らせ、うなり声をあげながら力のこもった投球。いきなりエンジン全快のスタートに、３３歳の右腕は「ケガもなくキャンプを迎えられた。しっかりと体をいじめて、１年間戦える土台をしっかり作りたい」と、１２年目のシーズンに向けての意気込みを口にした。