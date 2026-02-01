宮崎・都城での３軍キャンプで１日、節分より２日早い豆まきが行われた。午前練習を終えた後、会田有志３軍監督ら６人が参加。司会者の「鬼は外！福は内！」のかけ声に合わせ、笑顔で落花生をまいた。参加したティマは「たくさんホームランを打てるように」、フェリスは「シーズンを通して良い成績を残せるように」と福を呼ぶことを願った。