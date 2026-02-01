◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）レースは定刻の正午にスタート。５キロを１５分１秒、１０キロを３０分７秒（５キロのラップは１５分６秒）で通過した。序盤の１０キロは、やや向かい風のため、順調にレースは進んでいる。ペースメーカーは４０歳の鉄人ランナー上野裕一郎（ひらまつ病院）ら５人が風よけ