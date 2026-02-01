タレントの大沢あかね（４０）が１日、都内で著書「遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり」（２日発売）の発売記念トークショー＆サイン本お渡し会を行った。３人の子を育てるなか、３６歳で美容に一念発起。現実的で長続きする“お風呂美容術”などのアイデアを詰め込んだ。美容に開眼する前は「メイクを落とすことすらしなかった。『芸能人だからちゃんとやっているんでしょ？』と言われていたけど、本当にズボラで」と回想。