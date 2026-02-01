巨人の春季宮崎キャンプが１日、スタート。初日のブルペンではベテランからルーキーまで、１軍キャンプの投手陣２１人のうち、１５人が投球練習に臨み、熱きサバイバルが幕を開けた。ブルペン一番乗りとなった田中将に始まり、則本、横川、大勢、森田、松浦、赤星、田和、石川、山崎、田中瑛、船迫、西舘、戸郷が続々と熱き競演。“トリ”はドラ１ルーキー左腕の竹丸が担い、力強くボールを投げ込んだ。宮崎の強烈な太陽光線