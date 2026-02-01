田口貫太騎手＝栗東・大橋勇樹厩舎＝が、２月１日の小倉５Ｒ以降の全６鞍で乗り替わりとなった。５Ｒは検査のため、騎乗予定だったクリノトウシンが中村将之騎手に変更。６Ｒからは負傷のためと発表され、メイショウタダツグは小沢大仁騎手に、７Ｒアンリーベイビーは丸山元気騎手に、８Ｒシンゼンカガは松本大輝騎手にそれぞれ変更された。１０、１１Ｒについては未定。