鳥取県は３０日、平井知事を装って送信したメールが県庁内の課のメールアドレスに届いていると発表した。県庁外の宛先への着信や、個人情報の抜き取りなどの被害は確認されていない。１月５日以降、３３の課で９０件のメールが確認された。送信元のアドレスのドメインはいずれも県庁が使っていないフリーメールのものが表記されていた。メールには「平井伸治と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今、会社にいらっし