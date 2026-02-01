巨人から現役ドラフトで加入した菊地大稀投手(26)が1日、沖縄・名護での1軍キャンプ初日にブルペン入りした。変化球を交えて41球。この日はサブユニホームに袖を通し「もうずっと写真撮影の時から、違和感しかないですけど、まあ、どんどん似合っていければなって思ってます」と、苦笑いで振り返った。ブルペンでは新庄監督から右手人差し指と中指を狭めるように助言を受けたという。これまでは1本半ほど離して握っていたが