◆ベルギーリーグ▽第２３節シントトロイデン０―２シャルルロワ（３１日、大王わさびスタイエンスタジアム）ベルギー１部シントトロイデンがホームでシャルルロワと対戦し、０―２で敗れた。日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎、山本理仁の日本人選手６人が先発に名を連ねた一戦。立ち上がりにＭＦ伊藤がチャンスを迎えたが決定機を生かせず。すると０―０で