ブレンダン・フレイザー主演『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』（1999）に、ずっと大嫌いなシーンがある──。ヒロインであるエヴリンの兄、ジョナサン・カナハン役のジョン・ハナーが告白した。製作当時、監督に頼み込んでカットしてもらおうとしていたほどだという。 ハナー演じるジョナサンは、レイチェル・ワイズ演じるエヴリンの兄で、正義感は強いが調子がよく、機転は利くがうっかり者というキャ