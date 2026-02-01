ジョニー・デップの創作への欲求がぎゅっと詰まった展覧会「A Bunch of Stuff - Tokyo」。2024年秋にニューヨーク・ウェストチェルシーで初めて開催された本展は、今回の東京が海外初開催！素材に段ボールやプラスチックなども使った試行錯誤の跡が残る作品の数々。ジョニー・デップといえば、誰もが知るハリウッドスター。そんな彼に、アーティストとしてもこれほどの才能があったとは。そう思わせてくれる本展は、2024年秋にニュ