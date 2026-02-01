DeNAの沖縄・宜野湾キャンプが1日、初日を迎え、昨季途中に加入した藤浪晋太郎投手（31）が初日からブルペン入りして79球を投じた。直球の最速は150キロを計測し、ツーシーム、カットボールなど変化球も織り交ぜながら「オフに取り組んできたこと、感覚的なこと」を感覚を確認しながら腕を振った。最後の2球はコースや球威ともに素晴らしい直球を投げ込み「今のは良かったです」と納得の表情。ブルペン捕手からも「エグい！」