「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねてスタートした。箱根駅伝３連覇の青学大エースで、山上り５区の異次元区間新記録から“シン・山の神”の異名がついた黒田朝日（２１）＝青学大＝の出場が注目を集める中、ペースメーカーを務めたベテランのある行動が脚光を浴びた。日本人で唯一ペースメーカーを務めたの