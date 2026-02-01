女優の筧美和子（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。昨年3月に一般男性との結婚を発表している。文書で「皆さまへ」と題し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」とつづった。さらに、「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と