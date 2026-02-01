All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、愛知県在住45歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：45歳男性同居家族構成：本人、妻（42歳）、子ども（12歳と9歳）居住地：愛知県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人860万円、妻100万円現預金：1200万円リスク資産：300万円ゆうちょ銀行の定期貯金に800万円「子どもの教育