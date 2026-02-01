２月８日のアウェーSC相模原戦を皮切りに、明治安田J２・J３百年構想リーグの戦いをスタートさせるザスパ群馬。相模原戦の後、２月はヴァンラーレ八戸、モンテディオ山形、ブラウブリッツ秋田とホームで戦う。本拠地の正田醤油スタジアム群馬にJ２勢を迎えるということで、沖田優監督が昨季から積み上げてきたサッカーがどこまで通用するのか興味深いところ。ここで良い結果が出れば、チーム全体に弾みがつくはず。好ゲームを