球春到来！カープの日南春季キャンプが、1日スタートしました。 午前７時すぎ、続々と球場に姿を現した選手たち。練習前に行われた歓迎式で地元の関係者や園児から熱烈な声援を受けると… 島内選手会長「さあいこう！」 島内選手会長の声出しで練習が始まりました。 レギュラーが確定した選手が少なく、横一線での激しい争いが予想される今年のキャンプ。どの選手がアピールに成功するか注目です。