江戸時代の画家、尾形光琳の「紅白梅図屏風」をはじめとした3つの国宝作品の公開が静岡県熱海市のMOA美術館で始まりました。 【写真を見る】尾形光琳の「紅白梅図屏風」など国宝3作品を公開＝静岡・熱海市MOA美術館 熱海市のMOA美術館で1月30日から始まったのは、3つの国宝を同時に公開する「名品展国宝『紅白梅図屏風』」です。 藤の花が特徴的な野々村仁清の茶壺、「色絵藤花文茶壺」に、三大手鑑の一つで、歴代天皇や公家が