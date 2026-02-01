7人組ダンス&ボーカルグループ「GENIC」の増子敦貴さんが、カレンダー発売記念イベントを行いました。【写真を見る】【GENIC・増子敦貴】グループの目標は「ワールドツアー」 舞台で海外公演を経験し「世界の男」宣言枕元には駒木根葵汰のカレンダー今回のカレンダーでは、舞台公演で訪れた中国・上海で、衣装やシチュエーションにもこだわって撮影した「超美麗カット」と、日本で撮影したリラックス感溢れる等身大の「素顔