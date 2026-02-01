中道改革連合の野田佳彦共同代表中道改革連合の野田佳彦共同代表は1日、東京都内で街頭演説し、衆院選での得票の状況次第で「責任を取りたい」と明言した。中道に立憲民主党と公明党の衆院議員が参加したことを踏まえ「公明支持層に立民支持層を足し、1足す1が2に届かなかったら失敗だ」との認識も示した。演説後、現有議席を維持できなかった場合に共同代表を辞任するとの趣旨かどうかを記者団に問われ「責任は重い」と述べる