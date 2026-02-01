鳥取県選挙管理委員会は３１日、Ｘ（旧ツイッター）に県選管のものと誤認されかねないアカウントを確認したと発表した。関係のない懸賞サイトに誘導する投稿があり、県選管は「トラブルになる可能性がある」と注意を呼びかけている。アカウント名は「第５１回衆議院議員総選挙・第２７回最高裁判所裁判官国民審査」。アイコンには県の公式キャラクターが無断で使われており、県選管のホームページのリンクが貼られている。県選