きょうも日本海側は雪が降り、東北や北陸を中心に、さらに積雪が増える所がありそうです。なだれや落雪、除雪中の事故などに十分にご注意ください。太平洋側は乾いた晴天が続きそうです。火の取り扱いに注意が必要です。気温です。予想最高気温です。全国的に平年並みの所が多く、広くこの時季らしい寒さとなるでしょう。冷たい風を通しにくい、暖かい服装が良さそうです。晴れる太平洋側も日差しのぬくもりよりも北風の冷たさが勝