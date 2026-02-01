昨季限りで現役を引退し、巨人で編成本部参与を務める長野久義氏が１日、初日を迎えた宮崎キャンプに姿を見せ、ナインを激励した。サンマリン宮崎のグラウンドで行われたロングティーでは、かつて「サカチョー」と呼ばれる名コンビで鳴らした坂本勇人に声をかけ、ケージ裏から打撃を見守った。２０１２年のセ・リーグでは、ともに１７３安打で最多安打のタイトルに輝くなど、黄金期を牽引した二人。長野氏がユニホームを脱い