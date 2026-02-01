きょう1日未明、鹿児島市でし、運転していた男性が救急搬送されました。 鹿児島中央警察署によりますと、1日午前3時前、鹿児島市照国町の国道の交差点で、パトカーに追跡されていた乗用車が、道路わきの信号の柱などに衝突しました。 この事故で、乗用車を運転していた鹿児島市の45歳の男性が救急搬送されました。男性は搬送時、意識があったということです。 乗用車が信号無視をしたのをパトカーが発見。停止する