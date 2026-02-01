一年で最も寒いと言われている２月。冷え込みが体に堪えてくる時期でもありますが、春はもうすぐそこですね。２月の和風月名は「如月（きさらぎ）」。春が近づいてきて陽気が更にやってくることから2月は「気更来」、もしくは、まだ寒いので重ね着をして暖をとる「衣更着」などから、呼び名を残して現在の漢字をあてたといいます。初午（はつうま）２月最初の「午（うま）」の日なので「初午」。その昔、初午の日に京都の伏見稲荷