巨大テックが新帝国になるとき 本書の訳者あとがきには、訳者に依れば「著者は学者と言うよりも国際政治の実務家だった」という。その実務家が「今日、現実の政治状況はフィクションよりも奇想天外な様相を呈するようになったから急遽、本書をエッセイとして書き下ろした」のが本書なら、現場感覚に基づくリアルなルポと考えて良いだろう。 その本書の結論を一言で言えば「世界各地では解決すべき事は全て火と剣によっ