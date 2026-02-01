JP Morgan ChaseのCEO･Jamie Dimonが最強金融マンと称されるまでの過程は疾風怒濤の物語だ。 Dimon栄達の背景に、もう1人の金融界傑物・Sandy Weillがいる。 父親所有の鉄鋼輸入業者への就職を当然視していたコーネル大学生Weill。だが父親は彼の卒業直前、会社を売却し愛人と駆け落ち。突然、就職先を失ったWeillは何とか中堅証券Bear Stearnsのバック事務部門に入社する。 野心家Weillは数年後、自らの証