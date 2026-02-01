女優の筧美和子（31）が1日に自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。1カ月がたった2026年。早くも芸能界からは妊娠、出産の報告が相次いでいる。筧は文書で「皆さまこの度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。筧は25年3月に一般男性との結婚を発表した。1月5日には個人事務所「sui」設立を公表。所属していた事務所・プ