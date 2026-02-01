ダンス＆ボーカルグループ、GENICの増子敦貴（26）が1日、都内で行われた「増子敦貴カレンダー2026．04−2027．03」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席した。舞台「千と千尋の神隠し」にハク役で日本のほか、ロンドン、上海、韓国公演に出演するなどして注目を集める若手のホープ。カレンダーにも公演で訪れた上海で撮影したカットもあり「カレンダーはみなさんの毎日を彩れるもの。みなさんの毎日が輝いたらうれしいなと思って