「日本ハム春季キャンプ」（１日、名護）キャンプで恒例となっている“新庄ランチ”が、今年も新庄監督から報道陣に振る舞われた。初日のメニューは、沖縄市に店舗を構えるバーベキュー料理をメインとした「パナマ原人」の「バターチキンカレー」。大ぶりのチキンが入ったスパイシーな逸品が、列を作った報道陣に次々と手渡された。