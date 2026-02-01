メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、WBCでは投手として出場せず、打者に専念することが明らかになりました。大谷選手はこの日、本拠地で行われたファン感謝イベントに参加。すでにブルペンでの投球練習を開始しているということですが、報道陣からWBCでの登板について聞かれると明言を避けました。WBC侍ジャパンメンバー・大谷翔平選手：WBC投げるかちょっとまだ分からないですが、全員そうだと思い