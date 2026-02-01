ミラノ・コルティナオリンピック開幕まであと5日。開会式で旗手を務めるスピードスケートの森重航選手（25）ら日本代表選手たちが現地に到着しました。イタリア・ミラノの空港に降り立ったスピードスケートの日本代表選手たち。北京オリンピックでは銅メダルを獲得し、今大会、旗手の大役を任された森重選手は「ようやくミラノに入れてより一層、気が引き締まった。様々なプレッシャーがあると思うが自分らしいスケートだったり、