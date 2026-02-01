俳優近藤頌利（31）が1日、都内で行われた、ウルトラマンカードゲームの公式日本大会「ULTRA LEAGUE CHAMPIONSHIP in Japan」取材会に出席した。1月17日の放送で最終回となったテレビ東京系特撮ドラマ「ウルトラマンオメガ」でウルトラマンオメガ／オオキダソラトを演じた近藤。ステージに登壇すると、会場は異様な熱気に包まれた。だが、近藤のマイクにトラブルが発生。大声での「こんにちは！」の呼びかけで、さらに熱気を帯びた