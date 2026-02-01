ニューオーリンズ・ペリカンズは、1月31日（現地時間30日、日付は以下同）にホームのスムージーキング・センターでメンフィス・グリズリーズに114－106で勝利し、今シーズンの戦績を13勝37敗とした。 ウェスタン・カンファレンス14位と苦戦しているペリカンズだが、直近4戦では3勝1敗と勝ち越しに成功。翌2月1日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦を