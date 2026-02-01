水戸ホーリーホックは1日、MF杉浦文哉(26)が昨シーズンをもって現役引退することを発表した。杉浦は名古屋グランパスの育成組織出身で、名古屋U-18や進学した明治大では10番を着用した。2022年に水戸でプロキャリアを始めると1年目はJ2で18試合、2年目は同26試合に出場したものの24年は怪我の影響もあり同1試合の出場にとどまった。昨年はJ2で1試合に出場し、8月にヴァンラーレ八戸へ期限付き移籍した。ただ怪我にも悩まされ