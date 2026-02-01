フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年2月1日（日）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 124 - 114 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがエクスフィニティ・