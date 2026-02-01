ブラインドサッカーの日本一を決める大会がきのう(31日）、東京で行われ、光市出身の大学生=矢次祐汰さんが所属するアフィーレ広島が初優勝を果たしました。日本選手権の決勝戦に臨んだのは青のユニフォーム＝品川CCと白のユニフォーム、アフィーレ広島です。アフィーレ広島に所属する光市出身の矢次祐汰さん。生まれつき弱視があり、中学生のころに出会ったこのチームで日本一になるこ