阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（28）が宜野座キャンプ初日のランチ特打に登場した。前川と交互に打席に立ち、31スイングで2本の柵越えを放った。20本が安打性で、うち7本が中堅から右方向への打球。ライナー中心に広角に打ち分けるシュアな打撃を印象づけた。終了後には歩み寄った藤川監督と通訳を交えて約1分間コミュニケーションを取り、笑みを見せていた。