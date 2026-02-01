別府大分毎日マラソン別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、1月の箱根駅伝5区で激走した黒田朝日（青学大）、昨年の世界選手権東京大会代表の吉田祐也（GMOインターネットグループ）らが出場した。6人のペースメーカーのうち、ド派手な色のユニホームのランナーに注目が集まった。昨年に続いて集団を牽引したのは、40歳の上野裕一郎（ひらまつ病院）だった。Xでも注目