マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディが共演する映画『嵐が丘』のワールドプレミアが、現地時間1月28日に開催。マーゴットが圧巻のグラデーションドレスで登場し、会場を沸かせた。【写真】スカート部分は燃えるような赤！マーゴット・ロビーの美しいドレス姿会場となったチャイニーズ・シアターには、劇中で印象的に使われる「赤」をあしらったプレキシガラスが敷き詰められ、真紅に輝く艶やかなレッドカーペットが