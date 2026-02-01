Orange Owl Records所属の大阪発3ピースバンドTETORAが3月18日、シングルCD「夢中霧中」をリリースすることが発表となった。同シングルには、新曲「夢中霧中」「撞着的関係」「革命イヴ」の全3曲が収録されるほか、2025年9月20日に開催されたTETORA初の日比谷野外大音楽堂ワンマンライブのオンライン視聴コードが封入される。また、本日2月1日より全国52店舗のタワーレコードにて、収録曲「夢中霧中」の先行試聴企画がスタートした