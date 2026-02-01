日本ハムの達孝太投手（２１）がキャンプ初日の１日、ブルペン入りし６２球を投じた。「よかったです。ゾーンにもしっかり投げられた。ちょっと最近チェンジアップ良くなかったんで、でも、今日普通にあの出力でゾーンにも入ってたんで、安心する材料が増えたなっていう感じ」と振り返った。スライダーの曲がりを大きくしたスイーパー気味の新スライダーも試投し、「オフシーズン、スイーパーを練習していた。スイーパーを投げ