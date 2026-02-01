THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、2003年に行ったラストライブ＜BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN＞から「世界の終わり LAST HEAVEN ver.（4K upconvert）」を公開した。「世界の終わり」は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが30年前の1996年2月1日にリリースしたデビュー曲、2003年10月11日に3万7千人を動員して千葉・幕張メッセで行われたラストライブ『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』の最後に演奏された曲だ。https://www.youtube.com