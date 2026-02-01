阪神の春季宜野座キャンプで、新外国人のキャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）が１日、ランチ特打で右打席から３１スイング中２本のサク越えを披露した。藤川監督も一塁ベンチ前から熱視線を送った。米マイナー通算８５本塁打。シートノックでは遊撃のポジションに就き、軽快な動きを見せた。