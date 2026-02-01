【モデルプレス＝2026/02/01】元櫻坂46の松平璃子が2月1日、アリゲーターに所属したことを発表。タレントとして活動を開始することがわかった。【写真】櫻坂46メンバー、ペアグラビアで透明感あふれる◆松平璃子、アリゲーター所属発表アイドルグループ櫻坂46を2021年3月で卒業し、個人として活躍している松平。同社所属後は、タレント業を中心にモデル活動といった幅広い活動を予定しているという。松平は「この度アリゲーターに