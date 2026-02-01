２０２５年１１月にブリーダーズＣクラシックを制覇したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の栄誉を称えて、フォーエバーヤング関係者優勝記念セレモニーが２月１日、東京競馬場の昼休みにウィナーズサークルで行われた。同馬の馬主・藤田晋オーナー、管理する矢作調教師、主戦の坂井瑠星騎手、生産者のノーザンファーム副代表の吉田俊介氏が出席した。藤田オーナーは「口が開いたままで、