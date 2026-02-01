凛として時雨が、TVアニメ『グノーシア』映像を使用した特別映像「Loo% Who% - GNOSIA BUG Edit」を本日公開した。「Loo% Who%」は、2025年10月から放送開始のTVアニメ『グノーシア』のエンディングテーマ。初回クールに放送されていた「Loo% Who%」がGNOSIA BUG Edit版として第16話に急遽放送され、アニメの劇的な展開とともに公開された。使用された音源はTK自らの特別なMixが施され、楽曲とアニメ作品の世界観を拡張させた特別