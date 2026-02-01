ファーム中地区のハヤテが１日、ちゅ〜るスタジアムでキャンプインを迎えた。新シーズンの幕開けとともに、チーム最年長３５歳の元ＤｅＮＡ倉本寿彦新主将の船出でもある。自主トレ期間中だった先月３０日にチームに合流。練習前の円陣では「諦めずに、みんなの先頭に立ってプレーしていきたい」と、新加入選手を含む全選手を前に力強く決意を語った。ウォーミングアップ後は篠原とキャッチボールで肩を温め、続くシートノック