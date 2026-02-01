気象庁は1月25日に北アルプス「焼岳」の噴火警戒レベルを1から2に引き上げました。レベルは5段階あり、2は下から2番目です。噴火警戒レベルを紹介すると、1⇒2⇒3⇒4⇒5とアップし、どこかで噴火すると思いがちです。しかし、このように噴火した例はありません。噴火警戒レベルの運用前、唯一、2000年北海道・有珠山の噴火で、気象台と火山噴火予知連が緊急情報を出し、住民が避難。その後、噴火するも人的被害なし!という例があり