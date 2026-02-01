“おバカ映画の巨匠”と称される河崎実監督の最新映画「怪獣天国」が全国公開中だ。同作に全面協力した異色のエンタメ系プロレス団体「怪獣プロレス」のエース・レスラー「雷神矢口」こと、同団体の代表・矢口壹琅が上映中の今作に関してメッセージを送った。 【写真】河崎実監督の最新映画「怪獣天国」のポスター 「いかレスラー」「日本以外全部沈没」「ギララの逆襲」「地球防衛未亡人」「